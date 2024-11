Modificações no calendário podem afetar planejamento do Fluminense para 2025

Com antecipação do Carioca e luta contra o rebaixamento, Tricolor terá que ser ágil no mercado para definir as mudanças no elenco

A CBF anunciou mudanças significativas no calendário do futebol brasileiro para 2025. No entanto, com a antecipação do início do Campeonato Carioca, o Fluminense terá um período curto para montar o planejamento para a próxima temporada. O clube terá que ser ágil na definição de quem sai e quem fica para reforçar o elenco.

Dessa forma, a entidade pretende interromper os jogos do Campeonato Brasileiro durante o Mundial de Clubes no meio do ano. Assim, os estaduais terão início em 12 de janeiro e final no dia 26 de março.