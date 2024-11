Milito valoriza empate do Atlético e ‘esforço’ dos jogadores

Técnico vê 'tempos distintos' no empate do Galo com o Flamengo, no Maracanã, e também já começa a pensar na final da Libertadores

O Atlético conquistou importante ponto nesta quarta-feira (13), no duelo com o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Após o duelo, o técnico Gabriel Milito analisou o desempenho do time e destacou que a equipe fez dois tempos distintos. Sobre o primeiro, admitiu o “massacre” do Rubro-Negro.

“Foram dois tempos muito diferentes. No primeiro, com domínio muito grande do Flamengo sobre nós. Nos custava muito defender o ataque deles e também ter a bola e criar ataques. Superamos os primeiros 45 minutos com clareza. Recebemos situações contra, inclusive um pênalti, no qual Everson se mostrou mais uma vez sensacional. Voltamos com uma estrutura para tentar controlar o ataque do Flamengo e, a partir deste controle começar a criar nossas oportunidades”, destacou o treinador.