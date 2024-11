Mané Garrincha ou Pacaembu? São Paulo estuda alternativas na ausência do Morumbis

Aliás, um estádio que o Tricolor Paulista pode utilizar é o do Pacaembu, que deve reabrir no início de 2025. Embora tenha assinado um termo com a intenção de atuar no local, o São Paulo não cogita assumir a administração. O Mané Garrincha, em Brasília, também aparece como alternativa e foi onde o time venceu o Corinthians no Brasileirão deste ano.

Um dos motivos que desagrada o São Paulo em atuar no Pacaembu é o fato de o estádio ter grama artificial, o que não agrada à diretoria do clube paulista. O presidente Julio Casares falou sobre as possibilidades de locais para jogos em 2025.

“Temos um acordo, assinado logo que conseguiram a concessão, para termos jogos no Pacaembu. Eles terão grama sintética. Faremos uma avaliação, porque o São Paulo prefere grama natural. Temos uma garantia de que, se for necessário usar o Pacaembu, nós poderemos utilizá-lo, com uma quantidade determinada de jogos. Mas analisaremos. Acreditamos na grama natural”, disse Casares durante evento do sorteio do Paulistão de 2025.

O estádio do Morumbi receberá um show da cantora Shakira em 13 de fevereiro. Em novembro, nos dias 22 e 23, o local será palco da banda Oasis.