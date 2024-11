Joia volta a treinar com equipe principal do Fluminense

Assim, ele pode reforçar a equipe não só nos treinamentos no CT Carlos Castilho, mas também na reta final do Brasileirão. Afinal, a joia é vista como uma grande promessa, figurando entre os 50 melhores jogadores sub-17 do mundo, em eleição feita pelo jornal britânico “The Guardian”. Além dele, outro “Moleque de Xerém” surgiu na lista, aliás: o meia Riquelme Felipe – clique aqui para relembrar .

Segundo publicação do “ge” desta quarta-feira (13), o jogador, que já estava integrado aos profissionais antes da lesão, volta às atividades do técnico Mano Menezes. Dessa forma, ele pode brigar por posição com Kauã Elias, John Kennedy e Germán Cano. Vale lembrar que o atacante ainda não estreou profissionalmente.

Matheus Reis foi dos principais jogadores do Fluminense nas conquistas do Brasileirão e da Copa do Brasil sub-17. Nesta quarta, porém, a equipe caiu na semifinal do Carioca da categoria ao perder para o Vasco.

O jovem nasceu na Cidade do México (MEX) e é filho do brasileiro Elias, ex-meia que atuou em Mogi Mirim, Linense, Criciúma e Bragantino, entre tantos outros fora do Brasil. Na época em que Matheus nasceu, em 2007, Elias atuava no Pumas Morelos, do México.