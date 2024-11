Fotógrafo vítima de bomba na Arena MRV recebe visita de presidente do Atlético-MG

Nuremberg José Maria, fotógrafo atingido por bomba na Arena MRV, recebeu a visita do presidente do Atlético-MG na última terça-feira (12). Sérgio Coelho, mandatário do clube mineiro, esteve no Hospital João XXIII para prestar apoio e se atualizar do estado de saúde do profissional. O credenciado segue em observação após passar por procedimento cirúrgico e precisará de tratamento devido à ruptura total dos tendões do pé direito.

O Atlético-MG, na figura de Sérgio Coelho, presentou Nuremberg com uma camisa do clube e se ofereceu para dar prosseguimento ao tratamento do profissional. Nesse sentido, o Galo colocou o Dr. Otaviano Costa, responsável pelo Departamento Médico do Alvinegro, à disposição para acompanhá-lo de perto nas próximas etapas da recuperação.