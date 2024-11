Flamengo e Atlético empatam em noite inspirada de Everson pelo Brasileirão

Goleiro do Galo faz importantes defesas e ainda pegou pênalti de David Luiz, do Rubro-Negro, e mantém placar zerado, no Maracanã

Em jogo do “reencontro” após final da Copa do Brasil e festa de rubro-negros, Flamengo e Atlético ficaram no empate por 0 a 0, nesta quarta-feira, pelo fechamento da 33ª rodada do Brasileirão. A equipe de Filipe Luís teve domínio completo na primeira etapa e ainda viu David Luiz perder pênalti, enquanto o Galo equilibrou as ações no segundo tempo, porém faltou capricho. Everson brilhou para os visitantes.

Com o resultado, o Flamengo volta ao G4, com 59 pontos, mesmo número que o quinto colocado Inter. O Atlético, por sua vez, está na décima posição, com 42 pontos. Agora, os clubes já pensam no próximo compromisso. Na quarta-feira (20), o Rubro-Negro visita o Cuiabá, às 19h, na Arena Pantanal. O Galo volta a campo no próximo sábado (16) e, a partir das 18h30 (de Brasília), enfrenta o Athletico-PR em Curitiba. O duelo, adiado, será válido pela 19ª rodada.