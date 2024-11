Equador x Bolívia: onde assistir, escalações e arbitragem

Equador e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 21h (Brasília), em duelo pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, no Estádio Monumental Banco Pichincha. A La Tri ocupa a quinta colocação, com 13 pontos. Já a La Verde, afinal, é a sétima colocada, com 12 pontos.

Onde assistir

O jogo entre Equador e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, aliás, terá a transmissão ao vivo pelo canal de TV por assinatura SporTV 2.