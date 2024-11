Entenda os desafios do Santos para tentar repatriar Neymar

O Santos vive uma semana de fortes emoções. Afinal, após confirmar o acesso para a Série A, o torcedor do Peixe segue sonhando com um 2025 com ambições maiores. Um deles é a volta do ídolo Neymar. O atacante pode ficar livre no mercado, já que uma rescisão com o Al-Hilal não está descartada. Contudo, o cenário aponta para chances remotas de uma volta já em janeiro.

Na última segunda-feira, pouco depois de o clube confirmar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, Marcelo Teixeira atendeu à imprensa e admitiu que mantém conversas com o jogador. Contudo, o mandatário prega cautela e diz que não é a hora de falar de um possível retorno. Afinal, mais que a cautela, a diretoria sabe que o Peixe terá alguns fatores que dificultam o retorno do ídolo.

Quais as dificuldades para o Santos ter Neymar de volta

O primeiro fator é o próprio Al-Hilal. Afinal, o time da Arábia Saudita ainda não confirmou se vai ou não rescindir com o atacante em janeiro. Além disso, se for liberar sem uma rescisão, dificilmente fará sem uma compensação financeira. As cifras sauditas são incompatíveis com a realidade financeira do Santos neste momento.

Neymar passou um ano tratando uma grave lesão no joelho e durante todo esse período teve seu salário pago integralmente pelo clube árabe. É pouco provável uma liberação sem custos.

Além disso, o nome de Neymar ainda faz muito sucesso no mercado internacional. Assim, uma concorrência, principalmente do futebol europeu pode virar um percalço. O que pode pesar a favor do Santos é uma decisão pessoal do craque, que se reaproximou do clube nos últimos anos e teria uma vontade de voltar a defender o Peixe novamente.