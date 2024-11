Em meio à sequência de lesões, Ancelotti faz exigência ao preparador do Real Madrid

O triunfo diante do Osasuna, por 4 a 0, recolocou o Real no caminho dos triunfos, logo depois de duas derrotas pesadas em sequência, para Barcelona e Milan (Champions).

“Três (lesões) no primeiro tempo é bastante raro. As exigências deste calendário não permitem que os jogadores descansem o suficiente, chegam aos jogos com menos descanso. É um problema geral, não apenas nosso”, disse.

Diante disso, os três jogadores deixaram o gramado. Rodrygo saiu aos 20 minutos com um problema no reto femoral da perna direita. Na sequência, aos 30, foi a vez de Éder Militão, que sofreu uma ruptura de ligamento do joelho direito. Por fim, Vázquez teve uma lesão no músculo adutor longo da perna esquerda.