Dudu deve permanecer no Palmeiras em 2025

Com contrato com o Palmeiras até o final de 2025, Dudu, alvo do Cruzeiro nos últimos meses, deverá permanecer no clube para a próxima temporada. O vice-presidente do clube paulista, Paulo Buosi, garantiu que o jogador vai cumprir contrato com o Verdão.

“O que aconteceu com o Dudu é um fato passado, encerrado. O Dudu tem contrato com o Palmeiras e tenho que certeza que ele vai ser extremamente importante nesse final de campeonato. Ele tem tem contrato até o final de 2025. É um jogador que tem muita história no Palmeiras e essa história continua”, afirmou.