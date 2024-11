Deco defende Vitor Roque de críticas: ‘Não lembro de um ataque tão feio’

Atualmente Diretor esportivo do Barcelona afirma que sofreu ao ver opiniões sobre o brasileiro e comenta possível retorno do atacante

Vitor Roque chegou à Espanha em 2023 e enfrentou diversos problemas. Não foi aproveitado pelo técnico Xavi no Barcelona e agora está emprestado ao Bétis. Duramente criticado o tempo todo, o atacante brasileiro recebeu apoio de Deco, diretor esportivo do clube catalão.

“Estou feliz por ele, que esteja jogando no Bétis e fazendo gols, aproveitando de novo. É um jovem com muito potencial e crescerá”, disse Deco sobre o atacante.

“Desde que conheço o Barça, não lembro de um ataque tão forte a um jogador jovem que veio de fora como o de Vitor Roque. Uma crítica tão feia e destrutiva. Não sei de onde veio, não sei se é um ataque a mim ou ao clube, mas acho que nunca houve um ataque pessoal tão forte contra um rapaz de 18 anos. Estou falando de maldade. Atacaram muito forte, sem sentido e sem nenhuma razão”, afirmou o dirigente durante entrevista.

Deco responde sobre possível retorno de Vitor Roque ao Barcelona

Todavia, Vitor Roque tem contrato com o Barcelona até 2031. Contudo, segundo a imprensa internacional, o atacante possui um contrato de empréstimo com o Bétis, com opção de renovação por mais um ano, até 2026. Após isso, existe um valor fixo de €25 milhões (R$ 155 milhões) para a compra de 80% dos direitos econômicos do jogador.