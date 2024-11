Coordenador da Seleção, Rodrigo Caetano agrade apoio da torcida em Belém

A Seleção Brasileira se encontra em solo paraense desde a última segunda-feira (11) e aparenta estar satisfeita com a decisão de se preparar em Belém para seu próximo compromisso. Pelo menos é o que garantiu o coordenador executivo geral de Seleções, Rodrigo Caetano, nesta quarta-feira (13), véspera do duelo do Brasil contra a Venezuela, em Maturín (VEN).

A qualidade das instalações e do gramado do estádio Mangueirão foram alguns dos pontos positivos que o Departamento de Seleções considerou para efetuar a escolha. Dessa forma, para Caetano, a decisão foi acertada.