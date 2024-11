CBF divulga numeração da Seleção para os próximos jogos. Raphinha será o 10

A CBF divulgou a numeração que os jogadores da Seleção Brasileira vão utilizar durante os embates contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. A grande novidade ficou por conta do atacante Raphinha, que será o camisa 10 do Brasil nas duas partidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O atacante do Barcelona herda a numeração de Rodrygo, que não foi convocado para defender a Seleção Brasileira por estar lesionado. O jogador do Real Madrid, aliás, sempre utilizou a camisa de número 10 desde quando Neymar se machucou contra o Uruguai, no primeiro turno das Eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, será a vez de Raphinha.