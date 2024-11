Casagrande critica Marcos Braz no caso Gabigol: ‘Mordeu virilha’

‘Casão’ comparou os erros cometidos pelo camisa 99 e por Marcos Braz nos últimos anos. De acordo com o ex-jogador, as falhas do dirigente foram mais pesadas que a do ídolo rubro-negro.

“Será que morder a virilha de um torcedor no shopping é menos grave do que os comportamentos mimados e egocêntricos do Gabriel?Quem fez mais pelo Flamengo? Os gols decisivos do Gabriel pesam menos do que as péssimas escolhas e decisões do Braz? Gabriel fez gols dos títulos das Libertadores (2019 e 2022) e o Marcos Braz cantou: “Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar.” Gabriel errou demais na questão comportamental nos últimos dois anos, mas, comparado aos erros do Braz, não foi nada”, destacou em sua coluna no Uol.

Além disso, o ex-jogador chamou a atitude de Braz em afastar Gabigol de hipócrita e ironizou sobre o futuro do dirigente fora do Flamengo.

“Quanta hipocrisia do Braz em afastar o Gabriel e não se demitir do seu cargo por incompetência e por manchar a imagem do Flamengo publicamente com aquele ato selvagem no shopping. O torcedor do Fla não tolera mais o egocentrismo do Gabriel, mas suporta a presença do Braz? O tempo do Gabriel passou no Flamengo e, com certeza, arrumará um clube de ponta para jogar. E o Marcos Braz, se sair do Flamengo, fará o quê se o povo carioca não aceita mais o seu desserviço na Câmara de Vereadores? O Flamengo é muito maior que todos, inclusive que Gabriel e Braz”, finalizou Casagrande.