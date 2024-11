Camisa de Messi é proibida entre torcedores em Paraguai x Argentina

A ideia do Paraguai, visando o confronto da próxima quinta-feira (14) com a Argentina, pelas Eliminatórias, é de criar um ambiente de absoluto apoio a seleção local. Para isso, uma medida de caráter radical foi tomada por um dirigente da Associação Paraguaia de Futebol (APF) que envolve Lionel Messi.

De acordo com a decisão de Fernando Villasboa, nenhum torcedor vai poder ingressar o Estádio Defensores del Chaco usando uma camisa com o nome de La Pulga. Seja ela da Argentina como de qualquer outro clube que ele tenha defendido, casos de Barcelona, Paris Saint-Germain ou Inter Miami.

Além do aspecto anímico, a ideia de Villasboa, explicada em entrevista, também é evitar possíveis conflitos entre os próprios torcedores pelo caráter de rivalidade. Em declaração para a rádio ‘La Red’, ele também indica que a proibição se estende para outros uniformes além dos relacionados a Messi.

“Ninguém pode usar camisa da seleção argentina, de clubes argentinos ou de clubes com nomes de jogadores de outros países. Queremos pintar o Defensores del Chaco com as cores da Albirroja, para que os jogadores sintam esse apoio das arquibancadas, já que todos jogamos este jogo, cada um no seu lugar”, detalhou o diretor guaraní.

Estratégia repetida

Quando os paraguaios receberam o Brasil, também pelas Eliminatórias, em setembro, a mesma medida se estabeleceu. Porém, o grande alvo da época era Vini Jr, gerando a proibição de camisas da Seleção, Real Madrid e Flamengo. Na oportunidade, os anfitriões venceram por 1 a 0, gol de Diego Gómez.