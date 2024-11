Brazão exalta golaço de Otero em jogo do acesso e comenta ‘ano especial’ no Santos

Goleiro do Peixe brincou que já esperava o gol de falta do companheiro de time, além de celebrar a temporada de 2024

O goleiro Brazão, do Santos, exaltou o golaço de Otero na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, na última segunda-feira (11), pela Série B do Brasileiro. Ele brincou que já esperava o gol de falta. O jogo, aliás, marcou a volta do clube alvinegro à elite do futebol brasileiro. Além disso, o goleiro comentou sobre o ‘ano especial’ que teve no Peixe, celebrando a temporada de 2024. Confira o vídeo!