Botafogo inicia venda de ingressos para partida contra o Vitória

Os ingressos para Botafogo e Vitória estão disponíveis. O Alvinegro abriu as vendas nesta quarta-feira (13), para o último confronto no Nilton Santos antes das partidas decisivas contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, e a decisão na Libertadores.

O jogo será no dia 23 novembro, às 19h30, pela 35° rodada do Campeonato Brasileira. Assim, será a ‘despedida’ da torcida com a equipe em busca do título inédito na Libertadores. Além disso, dependendo dos próximos resultados, o Alvinegro pode chegar no último jogo no Nilton Santos, pela 38° rodada, já campeão do Brasileirão, ou seja, pode ser a última partida antes de dois títulos do clube carioca nesta temporada.