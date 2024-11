Bélgica x Itália: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga das Nações 2024/25. Nesta quinta-feira (14), Bélgica e Itália se enfrentam às 16h45 (de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas, pela 5ª rodada do Grupo 2. As equipes vivem situações diferentes na competição e os belgas podem ser eliminados em caso de novo tropeço em casa.

Assim, a seleção está na terceira posição do Grupo 2, com quatro pontos, seis a menos que a líder Itália e a cinco de distância para a vice-líder França. Por fim, Israel é o lanterna da chave com zero.

A principal novidade de Domenico Tedesco para a partida desta quinta-feira será o retorno de Lukaku, que ficou fora na Data Fifa de outubro. No entanto, o treinador terá problemas para montar o time, já que vários jogadores estão fora, como Doku, De Bruyne, De Ketelaere e Tielemans. Além disso, Lavia e De Cuyper aparecem como dúvidas.

Como chega a Itália

Por outro lado, a Itália lidera o Grupo 2 com 10 pontos e está com a classificação encaminhada para o mata-mata da Liga das Nações. Além disso, a equipe está invicta na competição e precisa de apenas um empate para confirmar a vaga na próxima fase. No entanto, a Azzurra quer outro resultado positivo para confirmar a liderança da chave.