Barca confirmada! Coritiba anuncia saída de Alef Manga e mais quatro jogadores

Sem chances de acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro e sem correr risco de rebaixamento, o Coritiba já começa o planejamento para a próxima temporada. Afinal, nesta quarta-feira (13), o clube anunciou a dispensa de cinco jogadores, que não ficarão para 2025 e já não jogam mais pelo clube. Estão fora dos planos o zagueiro Maurício Antônio, o meia Yago Ferreira e os atacantes Robson, Figueiredo e Alef Manga, que voltou recentemente após punição por manipulação de resultados.

Alef Manga ficou 360 dias fora pelo envolvimento no esquema de apostas esportivas. Ele retornou em outubro, na vitória por 3 a 1 sobre o Amazonas, no Couto Pereira, e marcou o terceiro gol. No entanto, no caso do atacante, o Coxa tinha a opção de renovar por mais uma temporada, mas preferiu pela liberação antecipada.