Austrália x Arábia Saudita: onde assistir e escalações

Duelo importantíssimo pelo Grupo C das Eliminatórias da Ásia. Quem vencer dará grande passo para garantir vaga direta à Copa do Mundo de 2026

Oito dos nove jogos da quinta rodada da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026 acontecem nesta quinta-feira, 14/11. Em um deles, Austrália e Arábia Saudita disputam uma partida decisiva, às 6h10 (horário de Brasília), no Estádio Rectangular de Melbourne. As seleções estão no embolado Grupo C, ambas com cinco pontos, dividindo o segundo lugar com o Bahrein, mas bem atrás do Japão, líder disparado com dez pontos. Os japoneses jogarão apenas nesta sexta-feira, fora de casa, contra a lanterna Indonésia (3 pontos).

De acordo com o regulamento asiático, nesta terceira fase, 18 seleções estão divididas em três grupos de seis equipes. Ao final das dez rodadas, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente para a Copa. Já os terceiros e quartos colocados vão para uma repescagem, que valerá duas vagas diretas e uma para a repescagem intercontinental. Portanto, terminar em segundo lugar é fundamental. Assim, australianos e árabes sabem que uma derrota pode significar o fim do objetivo de ficar no G2, especialmente porque nada indica que o Japão não terminará em primeiro lugar.