Augusto Melo não garante Ramón Díaz no Corinthians em 2025

Presidente do Timão, junto com o diretor de futebol do clube, Fabinho Soldado, não confirmaram a permanência do treinador no ano que vem Crédito: Jogada 10

O Corinthians não sabe quem será o seu treinador em 2025. Após o evento dos sorteios dos grupos do Campeonato Paulista, o presidente Augusto Melo e o diretor de futebol do Timão, Fabinho Soldado, não garantiram a permanência de Ramón Díaz na próxima temporada. O argentino tem contrato válido até o final do ano que vem, mas ainda sem a certeza que continuará.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A comissão técnica está fazendo o que imaginávamos. Ele tem contrato até 2025 e estamos focados nesta reta final. Aí sim vamos sentar e pensar em 2025. Nosso sonho era sair da zona de rebaixamento, vamos de degrau em degrau, se Deus quiser buscar uma Libertadores”, disse Augusto Melo, ao ser questionado sobre a permanência de Ramón Díaz.