Atlético: Arana sofre lesão com a Seleção Brasileira e fica fora de treino

Lateral-esquerdo do Atlético e da Seleção Brasileira sofreu uma entorse no tornozelo direito durante um treino do grupo de Dorival Jr

Como se não bastasse a perda do título da Copa do Brasil para o Flamengo e a necessidade de lutar nos tribunais contra uma série de penalidades devido aos tumultos e confusões na Arena MRV, a torcida do Atlético agora enfrenta outra preocupação: o lateral Guilherme Arana. O jogador está com a Seleção Brasileira durante a Data-Fifa, mas se lesionou durante um treinamento.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que Arana ficará fora dos próximos treinos devido a uma entorse no tornozelo direito. A lesão ocorreu durante as atividades de terça-feira (12), no Estádio Mangueirão, em Belém.