Após três dias de folgas, Corinthians retorna atividades e mira partida com o Cruzeiro

O Corinthians retornou aos treinamentos nesta quarta-feira (13), no CT Joaquim Grava, iniciando a preparação para enfrentar o Cruzeiro pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time havia recebido três dias de folga após vencer o Vitória no Barradão, no sábado.

Os atletas, aliás, começaram as atividades na academia, algo comum no Corinthians. Depois, foram para o campo, onde fizeram aquecimento e um trabalho com bola focado em troca de passes. A comissão técnica de Ramón Díaz organizou o elenco em quatro grupos e priorizou atividades em campo reduzido.