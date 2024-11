Alex Sandro elogia Flamengo após empate, mas pontua: ‘Deveríamos ter aproveitado melhor’

Lateral-esquerdo lamenta chances perdidas do time no empate zerado com o Atlético, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão

O Flamengo empatou sem gols com o Atlético-MG, nesta quarta-feira, no Maracanã. O resultado manteve os rubro-negros distantes da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Após o duelo, o lateral-esquerdo, Alex Sandro, que hoje atuou como zagueiro, elogiou a atuação da equipe, mas lamentou as chances perdidas.

“Temos que agradecer essa torcida, que gritou ‘é campeão’ mais uma vez. Sobre a partida, tivemos muitas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. Deveríamos ter aproveitado melhor. No segundo tempo, o Atlético-MG encaixou melhor a marcação e teve mais a bola. Acho que estão todos os parabéns, foi um bom jogo”, declarou.