Adriano Imperador desabafa sobre frustração na carreira em sua biografia

Atacante detalhou sua trajetória em entrevista ao site 'The Player’s Tribune' e também apontou que desapontamento desencadeou vício

Adriano Imperador está lançando a sua biografia “Meu Medo Maior” e fez questão de visitar o seu local de nascença, a favela da Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio. A ida ao local onde cresceu, dessa vez, teve como motivo a entrevista para o site “The Players’ Tribune”. Assim, na conversa, o ex-atacante expôs seu problema com o alcoolismo, detalhou sua trajetória no futebol e desabafou sobre frustração.

O ex-jogador frisa que o vício com bebida se desenvolveu por não corresponder às expectativas do seu potencial em sua carreira como atleta