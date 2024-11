Admirado por Diniz e já trabalhou com Mattos: Cruzeiro investe R$ 49 milhões por Christian

Christian está próximo de assinar com a Raposa, e Athletico e Cruzeiro já trocam documentos para concretizar negociação

O Cruzeiro trabalha intensamente para montar o elenco da próxima temporada. A diretoria prometeu um time forte e se empenha para anunciar o quanto antes a contratação de Gabigol. No entanto, não é apenas no ataque que a Raposa vai investir.

O volante Christian, do Athletico, está prestes a ser anunciado pelo clube. O jogador chega com um alto custo para os cofres celestes. O volante de 23 anos custará 8 milhões de euros (R$ 49,1 milhões na cotação atual). As negociações estão em andamento, e assim que os documentos forem trocados, a agremiação mineira anunciará o reforço.