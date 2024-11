A sina continua: Fluminense sofreu gol no fim nos últimos três jogos do Brasileirão

Apenas o tento do Internacional não afetou no resultado, visto que a equipe carioca já perdia por um gol de diferença e não conseguiu igualar o marcador. Contudo, os gols de Vitória e Grêmio no fim tiraram três pontos dos comandados do técnico Mano Menezes.

Ao longo da campanha no Campeonato Brasileiro, o Fluminense tem deixado pontos importantes pelo caminho em um filme que tem se repetido. Afinal, nas últimas três derrotas da equipe pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor sofreu gols na reta final, ou seja, depois dos 30 minutos do segundo tempo na competição nacional.

Isso porque o duelo com o Leão da Barra caminhava para o empate, quando o árbitro Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP) assinalou um pênalti polêmico na disputa de bola de Lima com Matheuzinho. Diante do time gaúcho, Fábio cometeu um pênalti nos minutos finais e viu o Fluminense deixar dois pontos pelo caminho.

Em outras oito partidas, o Fluminense garantia pelo menos o empate, porém sofreu gol no fim. Um deles, por exemplo, foi contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, quando vencia por 1 a 0 e sofreu dois gols seguidos, aos 35 e 37 do segundo tempo, em mais um tropeço.

O Tricolor de Laranjeiras já sofreu treze tentos na reta final das partidas, sendo que onze deles tiveram influência direta na pontuação. A exceção foi o gol de William, do Cruzeiro, no Mineirão, visto que a equipe mineira já vencia a partida, assim como a derrota para o Colorado.

Sendo assim, das 16 derrotas da equipe carioca na competição, oito contaram com gols após os 30 minutos do segundo tempo. Além disso, o time vencia o Atlético-MG, em Cariacica, e levou o empate no fim, assim como diante do Grêmio, no Maracanã.

Por fim, o time teria, pelo menos, 12 ou 13 pontos a mais na luta contra o rebaixamento e finalizaria o Brasileirão com tranquilidade. Na próxima rodada, a equipe do técnico Mano Menezes mede forças com o Fortaleza, dia 22, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela 34ª rodada.

Confira os jogos em que o Fluminense tomou gol no fim (depois dos 35′) 1 – Fluminense 2 x 2 Atlético-MG

2 – São Paulo 2 x 1 Fluminense

3 – Fluminense 1 x 2 Atlético-GO

4 – Fluminense 0 x 1 Flamengo

5 – Fluminense 0 x 1 Vitória

6 – Juventude 2 x 1 Fluminense

7 – Fluminense 0 x 1 Botafogo

8 – Atlético-GO 1 x 0 Fluminense

9 – Vitória 2 x 1 Fluminense

10 – Fluminense 2 x 2 Grêmio

* Contra Cruzeiro e Internacional, ambos fora de casa, os gols no fim não modificaram a história do jogo, pois o Tricolor já perdia as duas partidas. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

