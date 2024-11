Yuri Lima encanta a web em fotos com Nala, sua filha com Iza

Yuri Lima publicou nas redes sociais fotos com a filha Nala, que teve com a cantora Iza recentemente. Na publicação, ele se derreteu pela garotinha, que completa um mês de vida nesta quarta-feira (13).

Nas imagens, Lima aparece ao lado da pequena. Em algumas, ela aparece tomando mamadeira e dormindo no colo do pai. Em outra foto, ele aparece no chão da maternidade, coberto com uma manta, sorrindo.