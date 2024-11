Vasco tem retrospecto ruim quando tem hiato entre jogos; entenda

O próximo compromisso do Vasco é apenas no dia 21 de novembro, contra o Inter, em São Januário, pela 34ª rodada do Brasileirão. Isso garante que o time do técnico Rafael Paiva terá, ao todo, 12 dias entre sua última partida (derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, no último dia 9) e a próxima. O que não garante, porém, melhora no aproveitamento da equipe.

Afinal, o Jogada10 levantou todos os jogos que o Vasco fez na temporada após passar pelo menos seis dias “descansando” e os números não animam. Pelo contrário, aliás!