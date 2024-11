Torcedor do Flamengo sofre traumatismo craniano após ataque de atleticanos

Rubro-Negro, de 50 anos, estava celebrando o pentacampeonato da Copa do Brasil com as filhas em um bar de Belo Horizonte Crédito: Jogada 10

Três atleticanos estão presos desde domingo (10) por crime de lesão corporal de natureza grave contra um torcedor do Flamengo. O rubro-negro, de 50 anos, sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas em decorrência do ataque na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O caso ocorreu após a vitória carioca sobre o Atlético-MG, na Arena MRV, que culminou no pentacampeonato do clube na Copa do Brasil. “Nosso advogado esteve na delegacia, e queremos justiça. Ele estava comemorando com nossas filhas, flamenguistas, em um bar. Inclusive, mais cedo, nós levamos a caçula para fazer Enem. Eu sou atleticana, estávamos com nossas camisas e de mãos dadas. Mas, infelizmente, nem todo mundo sabe respeitas a opinião do outro”, disse Veruska de Almeida Xavier Bastani, esposa da vítima, ao G1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A vítima permanece internada no Hospital Risoleta Tolentino Neves, no bairro Vila Cloris, em Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, o torcedor rubro-negro sofreu traumatismo craniano, lesão no olho e múltiplas fraturas. Não há previsão de alta.

Polícia Civil A PCMG confirmou, em nota, a prisão em flagrante do grupo de atleticanos por lesão corporal de natureza grave. Os suspeitos prestaram depoimentos e agora permanecem à disposição da Justiça no Ceresp Gameleira, para onde foram encaminhados na última segunda-feira (11). Atlético-MG x Flamengo A decisão da Copa do Brasil 2024 ficou marcada por cenas de selvageria dentro e fora da Arena MRV, em Belo Horizonte – cenário oposto ao visto no Rio de Janeiro. Além das imagens aterrorizantes vistas em campo, que deixaram ao menos um profissional da imprensa ferido, a Polícia Militar também teve trabalho pelas ruas da cidade. O governo do estado informou, em nota, que já requisitou imagens do circuito de segurança da Arena MRV para identificar os responsáveis pelas cenas. A Depatur (Delegacia de Eventos e Proteção ao Turista) está responsável pelas investigações do caso.