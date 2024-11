Sem espaço no Fluminense, Terans diz: ‘Confio em mim mesmo’

David Terans postou uma imagem durante treino do Fluminense , nesta terça-feira, nas redes sociais. No entanto, o uruguaio colocou na legenda palavras que combinam com um cenário de pouca utilização do jogador no Tricolor.

“Obedece o mesmo critério de todos os jogadores: rendimento, produção e setor de campo. Às vezes quando você vai montar o banco, você tem que levar em consideração as várias posições e várias ações que você tem. Vale para ele (Terans) o que vale para todo mundo”, disse Mano.

A última partida de Terans pelo Fluminense, aliás, foi no dia 30 de junho, sob o comando do interino Marcão, logo após a demissão do técnico Fernando Diniz. Desde então ficou no banco de reservas e, as vezes, fora dos relacionados por opção técnica.

Terans ainda não teve chances de entrar em campo com Mano Menezes, que assumiu o time no início de julho. O meia é a segunda contratação mais cara do Fluminense na temporada. Ele custou cerca de R$ 14 milhões. O volante Bernal, aliás, foi mais caro e custou cerca de R$ 20 milhões aos cofres do Tricolor.