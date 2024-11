Sem De La Cruz e Arrascaeta, Uruguai divulga convocação

Essa será a última data Fifa da temporada, que retorna em março de 2025. Para a “despedida”, o técnico Marcelo Bielsa não convocou De La Cruz e Arrascaeta, meias do Flamengo. Contudo, Guillermo Varela, também do Rubro-Negro, está na lista.

Nesta terça-feira (12), a seleção do Uruguai divulgou a lista de convocados para as rodadas 11 e 12 das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Celeste enfrentará a Colômbia na próxima sexta-feira (15), no Estádio Centenario e, posteriormente, o Brasil , na Arena Fonte Nova, na próxima terça.

Além do lateral, outros jogadores do futebol brasileiro também marcam presença na convocação. O goleiro Sergio Rochet, do Internacional, o zagueiro Puma Rodríguez, do Vasco da Gama e, por fim, o atacante Luciano Rodríguez, do Bahia.