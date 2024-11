São Paulo vê Bobadilla valorizado e como bom ‘ativo’ para 2025

O paraguaio chegou ao Tricolor no final de 2023 e tem contrato até dezembro de 2027. Peça recorrente na seleção do Paraguai e titular em boa parte na temporada, o São Paulo entende que o volante pode se tornar um bom ativo na próxima janela de transferência.

O volante ganhou espaço com as lesões de Pablo Maia e Alisson e teve oportunidades em momentos decisivos do ano, como no mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores. Assim, o São Paulo acredita que este cenário, de titularidade durante boa parte de 2024 e convocações para a seleção de seu país, torna Bobadilla um ativo valorizado.

“A gente tem visto o mercado atuando muito no Bobadilla. Um jogador da seleção do Paraguai, é jovem, pode ser que venha alguma proposta pelo que ele tem feito nessa temporada, Jogou a temporada de titular”, disse Carlos Belmonte, diretor do São Paulo.

Apesar de jogar em boa parte da temporada, Bobadilla não é titular neste momento. Assim, o clube não vê o atleta como ”inegociável”. Contudo, o São Paulo sabe que precisará ir ao mercado caso o paraguaio seja vendido. O Tricolor pagou R$10 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador. Até aqui são 34 jogos e três gols.