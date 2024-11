Roger se preocupa com possíveis novos desfalques no Inter com volta da Série A

Apesar do excelente momento que vive no Campeonato Brasileiro, o Inter sofre com a preocupação de ter aumento de desfalques após o retorno do torneio. Isso porque o técnico Roger Machado já não vai poder contar com seus dois laterais titulares e há a possibilidade de haver acréscimo de ausências. Até porque o Colorado tem três jogadores convocados por suas respectivas seleções para compromissos durante a data Fifa.

A lista de baixas pode aumentar já que o goleiro Rochet, além dos atacantes Borré e Valencia, foram convocados para as seleções do Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, visando seus compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A tendência é a de que apenas o arqueiro seja titular durante a data Fifa, mesmo assim todos serão reavaliados devido ao desgaste. Caso os atacantes tenham maior minutagem durante o período em serviço a suas seleções, a maior probabilidade é que fiquem como opção no banco de reservas.