Primeiro reforço da era SAF, jogador comemora acerto com Boavista

Destaque pelo Maricá na série A2 do carioca, atacante Fellipe Resende assinou contrato até 2027 com o clube

Recentemente SAF, o Boavista anunciou o primeiro reforço para a próxima temporada: o atacante Fellipe Resende. O jogador, portanto, foi um dos destaques na conquista do título do Maricá pelo Campeonato Carioca A2. Em 15 partidas, marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências. Além disso, balançou as redes no primeiro jogo da decisão e terminou a competição como artilheiro.

“Feliz demais com esse momento. 2024 foi um ano de muitas bênçãos para mim, tive a alegria de erguer uma taça, poder me destacar e marcar um gol na final. Depois disso segui trabalhando já visando o ano que vem. Agora estou muito focado em manter esse bom momento da minha carreira aqui no Boavista”, disse Fellipe.