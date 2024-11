Presidente do São Paulo confirma pré-temporada nos Estados Unidos, mas fará ajustes

Com antecipação do estadual, Tricolor terá dois cenários diferente: um com classificação direta para Libertadores e outro na vaga na fase de pré Crédito: Jogada 10

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, esteve presente no sorteio do Paulistão de 2025, nesta terça-feira (12), e afirmou que o clube fará a pré-temporada nos Estados Unidos, mesmo com a antecipação do campeonato estadual, que tem data marcada para o dia 15 de janeiro. Aliás, o São Paulo é um dos clubes brasileiros confirmados no FC Series, evento que ocorrerá nos Estados Unidos no início de 2025. Casares garantiu, no entanto, que o time titular do Tricolor Paulista atuará no estadual. Como regra pré-definida pela federação.