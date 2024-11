Presidente do Santos confirma que fez proposta para Gabigol

Marcelo Teixeira afirmou que enviou uma oferta ao atacante e aguarda resposta. Jogador vai deixar o Flamengo e estaria apalavrado com o Cruzeiro Crédito: Jogada 10

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou que fez uma proposta por Gabigol. O atacante estaria apalavrado com o Cruzeiro após anunciar que deixaria o Flamengo no final da atual temporada. Em entrevista ao programa ‘Redação Sportv’, o mandatário afirmou que já falou com a família do jogador, mas eles ainda não tomaram uma definição sobre o futuro do atleta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Conversamos com a família. Tivemos uma grande aproximação com a família com quem tínhamos uma desavença no passado. Quisemos saber em que caso estava o futuro dele. Entendemos o caso. Buscamos alternativas e parceiros para viabilizarmos uma proposta. Fizemos a proposta para ele e o pai. Eu conheço a família dele desde quando ele era um adolescente, na minha primeira gestão. Então sei do caráter e do posicionamento deles. Até o momento não recebi nenhuma resposta e eles ainda não disseram se vão para algum clube. Estamos aguardando esta definição”, disse Marcelo Teixeira.

Além disso, o mandatário também disse que não fez uma proposta antes para Gabigol, sem antes ter a confirmação que o Santos jogaria a Série A em 2025. “Por parte do Santos e também do profissional, como poderia haver uma resposta se o Santos ficasse disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Jogadores deste tipo, deste nível, não vêm. Por mais que nós tenhamos camisa, tradição, história, não vem para um clube para disputar a Série B. Estes jogadores querem disputar grandes competições e terem desafios de projetos”, finalizou. O projeto do Santos por Gabigol Existe uma discussão entre o Peixe e representantes do atleta de um projeto para o retorno ao clube que o formou. O Cruzeiro já tem as bases salariais e as luvas acordadas, assim como um vínculo de quatro anos. Além disso, a Raposa deve pagar cerca de R$ 3 milhões por mês ao jogador. Mas como não existe nenhum contrato assinado, o Santos segue no páreo.