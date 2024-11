Presidente do Santos comemora retorno e pede cautela com Neymar

Marcelo Teixeira celebrou a volta do Peixe à Série A do Brasileirão em 2025

O Santos está de volta à Série A do Brasileirão em 2025. O Peixe venceu o Coritiba por 2 a 0, nesta segunda-feira (11), no Couto Pereira, pela 36ª rodada da Série B, e garantiu o acesso à elite. Após a conquista, o presidente Marcelo Teixeira comemorou o feito e exaltou o trabalho realizado pela gestão na temporada.

“Estamos de volta ao lugar que nunca deveríamos ter saído. Vamos pensar no planejamento para 2025, para ter bons desempenhos em todas as competições. Estamos no caminho certo. Nos perguntavam o que seria do Santos em 2024. Em tempo recorde, mudamos o elenco. E vamos fazer igual em 2025. Vamos voltar diferente”, disse.