Patrocinadora do Corinthians observa sucesso do plano Depay e busca mais reforços

Com suporte da casa de apostas Esportes da Sort , diretoria do Timão deseja contratar Roger Guedes, atualmente no Al-Rayyan, do Catar Crédito: Jogada 10

O Corinthians fez grandes investimentos na reta final de 2024, tendo o holandês Depay como o principal nome da equipe paulista. No entanto, a patrocinadora do Timão, a casa de apostas Esportes da Sorte, deseja trazer mais jogadores de peso para o clube. Aliás, a patrocinadora afirmou estar muito satisfeita com a parceria entre Memphis Depay e o Corinthians. Assim, outros dois nomes podem chegar ao time, incluindo o atacante Róger Guedes, atualmente no Al-Rayyan, do Catar. Ele deixou o Parque São Jorge em 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia mais: Grupos do Paulistão 2025 são sorteados; confira detalhes e datas