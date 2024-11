Participativo contra o Inter, Marquinhos tenta recuperar seu espaço no Fluminense

Porto Alegre, Brasil - 08/11/2024 - Estádio Beira Rio - Fluminense enfrenta o Internacional esta noite em Porto Alegre pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. Crédito: Lucas Mercon

No primeiro semestre, sob o comando de Fernando Diniz, Marquinhos era bastante acionado e algumas vezes também ocupou a lateral-direita, de forma improvisada. No entanto, desde a chegada de Mano Menezes, o atacante não teve mais espaço e se tornou apenas opção no banco de reservas. Entretanto, com inúmeros desfalques diante do Internacional, o treinador teve a oportunidade de colocá-lo como titular, porém optou por escalar o lateral Guga mais à frente. A escolha não surtiu efeitos ofensivos, e o jogador entrou no segundo tempo para dar mais velocidade pelos lados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Deixou boa impressão Apesar da fraca atuação da equipe e da derrota, Marquinhos deixou uma boa impressão para o comandante e a torcida. Afinal, teve boa arrancadas, sendo bem participativo nos 53 minutos em que ficou em campo. Descansado, deu trabalho pelo seu setor e mostrou que pode ser uma opção nesta reta final.