Palmeiras desmente saída de dupla para o Cruzeiro em 2025

Antes do sorteio do Paulistão, Paulo Buosi, vice-presidente do alviverde, desmentiu informação de craque Neto sobre saídas de Zé Rafael e Rony Crédito: Jogada 10

O Palmeiras ainda disputa o título do Campeonato Brasileiro em 2024, mas, já pensando em 2025, alguns nomes importantes estão sendo especulados fora da equipe, entre eles Zé Rafael e Rony. No entanto, Paulo Buosi, vice-presidente do alviverde, descartou qualquer possibilidade de saída desses jogadores. O dirigente esteve presente no evento de sorteio dos grupos do Paulistão 2025 e comentou sobre os jogadores que poderiam estar de saída na próxima temporada. Foi o comentarista e apresentador Neto, da Band, quem revelou o suposto interesse do Cruzeiro em Zé Rafael e Rony.