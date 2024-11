Pacaembu planeja reabertura e pode sediar final da Copinha em 2025

O Pacaembu, um dos principais estádios do Brasil, pode ser reinaugurado no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, para receber a final da Copinha de 2025. A Federação Paulista de Futebol, aliás, conta com o local para abrigar a maior competição de base do país.

Em reforma desde 2021, o Pacaembu foi cedido à Concessionária Allegra Pacaembu e atualmente está sendo renomeado como Mercado Livre Arena Pacaembu. O estádio, no entanto, ainda passa por ajustes. Em setembro, com público reduzido, recebeu as finais masculina e feminina da Taça das Favelas.