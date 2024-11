Mesmo com acesso, Carille afirma: ‘Santos está com planejamento atrasado’

“Faz 15 minutos que o jogo acabou, foi só comemoração no vestiário. Não deu para pensar ainda. Penso que o Santos está muito atrasado em relação ao planejamento, o Santos não pode perder mais tempo. O importante é todos pensarem no Santos e começar a direcionar algumas coisas”, disse o técnico santista.

O Santos venceu o Coritiba por 2 a 0 nesta segunda-feira (11) e confirmou o retorno à elite do futebol nacional. No entanto, o time comandado por Carille ainda disputará o título da competição e pode garantir o troféu na próxima rodada, contra o CRB, na Vila Belmiro.

Carille descarta férias no Santos

Contudo, faltam apenas duas rodadas restantes para o encerramento da Série B, Fábio Carille descartou férias. Na próxima rodada, o compromisso será contra o CRB, na Vila Belmiro, no domingo (17), às 16h (de Brasília).

“Não vamos dar férias antes do fim. Vamos todos até o dia 24 de novembro, respeitando o campeonato. Tem time dependendo de jogos ainda, de pontos, seria um desrespeito. Podemos dizer que estamos na Série A de 2025, mas não gosto de projetar jogos, e esse não é o caso. Temos um jogo decisivo contra o CRB, e precisamos trabalhar bem, com os jogadores cientes da importância do jogo. É uma decisão para nós. Um ponto nos dá o título. É muito difícil tirar treze gols de saldo, um ponto basta, mas coroaremos com uma boa atuação em casa para confirmar o título”, resumiu o técnico do Santos ao final do jogo contra o Coritiba.