Manchester City enfrenta sequência de lesões que afeta sete seleções na Data Fifa

Equipe inglesa tem onze jogadores no departamento médico, o que reflete em campo com quatro derrotas consecutivas

O Manchester City tem enfrentado ao longo das últimas semanas uma série de desfalques em virtude de lesões em profusão. Afinal, o técnico Pep Guardiola tem quase metade do elenco no departamento médico. Isso reflete em campo com quatro derrotas consecutivas na temporada, algo inédito na carreira do comandante.

No entanto, o problema não afeta apenas os Citizens. Com o início de mais uma Data Fifa, a última de 2024, sete seleções terão desfalques de jogadores do clube. Assim, o tetracampeão inglês tem 11 atletas fora de suas seleções por contusão.