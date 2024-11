Luan visita o CT do Palmeiras e leva os filhos: ‘Fizeram bagunça na sala do Abel’

Ex-zagueiro do Verdão está em passagem pelo Brasil. Ele foi negociado pelo clube com o Toluca, do México, no meio da temporada Crédito: Jogada 10

O Palmeiras recebeu uma visita ilustre nesta terça-feira (12). Afinal, o zagueiro Luan, que foi negociado com o Toluca, do México, no meio desta temporada, está no Brasil e aproveitou para visitar os ex-companheiros de Academia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O defensor participou do aniversário do lateral-direito Mayke na última segunda-feira (11).

“Feliz em rever os amigos, de volta à casa onde fui muito feliz e tenho amizades verdadeiras e o respeito de todos. Foram poucos dias no Brasil, hoje já estou voltando para o México, mas é bom reencontrá-los e vê-los felizes”, declarou o zagueiro. LEIA TAMBÉM: Palmeiras se reapresenta e Murilo celebra 150 jogos pelo clube Luan esteve no CT do Palmeiras com os filhos, Cecília e Murilo, que eram fanáticos pelo Alviverde durante a passagem do jogador pelo clube.