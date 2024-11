Jogadores do Santos celebram retorno à Série A: ‘Acabou o sofrimento’

“O pesadelo chegou ao fim”. Foi assim que o Santos descreveu o final da partida após vencer o Coritiba por 2 a 0 , nesta segunda-feira (11) e garantir o acesso para a Série A em 2025. Além dos torcedores, que se emocionaram no Couto Pereira, os jogadores do Peixe celebraram muito a volta do clube para a elite do futebol nacional.

“A felicidade é indescritível. O foco de todo mundo era trazer o Santos de volta à Série A, que precisa da grandeza desse clube. Agora, é comemorar com essa torcida. Acabou o sofrimento”, disse o zagueiro.

Outro que tem se emocionado ao falar sobre a Série B é Guilherme. Artilheiro do time na competição com dez gols, ele também estava no jogo do rebaixamento, mas vestindo a camisa do Fortaleza, que venceu o Peixe na Vila naquela partida.

“Feliz demais. Alegria de fazer história. Como é gratificante para nós. Para mim, é sonho. Motivo de honra e alegria. Vestir o manto do Pelé. De verdade, ano difícil. Glória a Deus! Torcida merece demais, cada funcionário do CT, da diretoria. Me faltam palavras”, falou o atacante.