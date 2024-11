Inglaterra tem oito desfalques para os jogos decisivos da Liga das Nações

A Inglaterra terá pela frente dois jogos decisivos pela Liga das Nações, porém anunciou oito cortes na lista de convocados contra Grécia e Irlanda. Assim, a Federação Inglesa de Futebol (FA) não deixou claro o motivo para tais mudanças de última hora, nem se todos foram por lesões, como os jogadores do Manchester City.

Dessa forma, a seleção não terá à disposição: Phil Foden e Grealish, do Manchester City; Declan Rice e Saka, do Arsenal; Cole Palmer, do Chelsea (além de Colwill); Alexander-Arnold, do Liverpool; e o goleiro Ramsdale, do Southampton.

O técnico interino Lee Carsley chamou seis substitutos. Entre eles, Bowen, do West Ham; Branthwaite, do Everton; Livramento, do Newcastle; Trafford, do Burnley; e Rogers, do Aston Villa. Este último, aliás, terá a primeira oportunidade com a camisa de sua seleção.