Incêndio atinge casa de atacante ex-Real Madrid enquanto recebia prêmio na Espanha

O atacante Borja Mayoral passou por duas situações contraditórias quase simultaneamente na Espanha. Isso porque enquanto ele estava em cerimônia para receber o Troféu Zarra, dado ao artilheiro espanhol na última temporada, a 23-24, sua residência pegou fogo. O incêndio destruiu parte da sua moradia, localizada no município de Pozuelo de Alarcón, nas redondezas de Madri. Houve a destruição do primeiro andar do chalé da família.

Assim, por conta do susto, a esposa do atleta, Flávia Natalini, publicou um registro dos prejuízos. No entanto, frisou que tanto o marido, como ela e os parentes não sofreram danos físicos, apenas o susto.