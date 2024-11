Guarani empata com Amazonas e está rebaixado para a Série C

Em Campinas, o Bugre luta, finaliza muito, mas não sai do 0 a 0. Assim, segue na lanterna e é o segundo time da Série B-2024 que cai de divisão Crédito: Jogada 10

O Guarani é o segundo rebaixado da Série B-2024 (o outro é o Brusque). Na noite desta terça-feira (12/11), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o time não conseguiu vencer o Amazonas, ficando no empate sem gols (0 a 0) pela 36ª rodada da competição. Com o resultado, o Bugre soma 32 pontos e permanece na última colocação. Restam apenas duas rodadas e seis pontos em jogo. Como o primeiro time fora da zona de rebaixamento (CRB) tem 39 pontos, o Guarani não possui mais chances de evitar a queda. O empate foi frustrante para o Guarani, que pressionou em busca da vitória, com 15 finalizações, sendo 10 delas no alvo. Contudo, o goleiro Fabian Volpi se destacou com defesas precisas, impedindo que os donos da casa abrisse o placar. Com o ponto conquistado, o Amazonas manteve-se na 11ª posição, com 49 pontos, sem chances de acesso à Série A, mas também sem risco de rebaixamento. A equipe, portanto, faz boa campanha em sua estreia na Série B.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Primeiro tempo: Guarani em cima Dado o contexto, onde apenas a vitória garantiria ao Guarani uma remota chance de escapar do rebaixamento de forma antecipada, não surpreendeu que o time da casa buscasse o ataque. Já o Amazonas, que não tinha mais aspirações de subir para a Série A nem risco de cair para a Série C, se contentava com a defesa. O primeiro tempo foi marcado pela ineficácia ofensiva do Guarani, que teve algumas boas chances, mas parou nas boas intervenções de Volpi. Luan Dias foi o principal responsável pelas tentativas, com duas finalizações que exigiram defesas difíceis do goleiro adversário.