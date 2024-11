Grêmio se reapresenta com Renato Gaúcho e garotos do sub-20

O Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho, na tarde desta terça-feira, com a presença de Renato Gaúcho e de garotos do time sub-20. A comissão técnica, aliás, tem desfalques importantes dos jogadores convocados nesta Data Fifa. Contudo, o técnico Renato Gaúcho e garotos do sub-20 também estavam inclusos.

O comandante já se reapresentou pouco depois dos jogadores, porém, nesta terça-feira, ele esteve presente. Além disso, dois jogadores das categorias reforçaram o grupo principal. Tiaguinho, meia de 16 anos, já participou de algumas atividades. O outro é o atacante Alysson Edward que já trabalha no CT há mais tempo e até estreou com Renato.

O treino, aliás, teve desfalque de, pelo menos, seis jogadores convocados. Aravena, Soteldo e Villasanti estão com suas respectivas seleções para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Os garotos Nathan Fernandes, Igor Serrote e Zé Guilherme estão em um período de treinos na Granja Comary com a Seleção Sub-20.

O dinamarquês Braithwaite também foi desfalque. Ele viajou à Espanha para receber um troféu por ter sido artilheiro da 2ª divisão da La Liga, pelo Espanyol, com 22 gols.

O Grêmio ainda corre riscos de retornar a zona de rebaixamento. Isso porque vem de duas rodadas sem vencer na Série A, o que fez a equipe se reaproximar do Z4, com uma vantagem de somente três pontos. No atual cenário, o time gaúcho vai assegurando a última vaga na próxima edição da Sul-Americana, já que é o 12º colocado, com 39 pontos.